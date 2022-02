Empate em Roma entre F. C. Porto e Lazio ao intervalo

JN Hoje às 18:38 Facebook

O F. C. Porto está em vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa ao estar empatado a uma bola ao intervalo, em Roma, frente à Lazio, esta quinta-feira, em jogo da segunda mão inicial às 17.45 horas.

Os dragões entraram melhor e tiveram o ascendente nos primeiros minutos, mas foram os italianos a colocarem-se na frente do marcador com um golo do avançado Immobile, aos 19 minutos, num período de desconcentração do conjunto português, com um mau passe de Pepe a deixar o ponta de lança em boa posição para finalizar entre Diogo Costa e o poste.

Um minutos antes do golo o avançado transalpino tinha visto um golo ser anulado por fora de jogo e depois do 1-0 por posição irregular de Felipe Anderson.

Os azuis e brancos ainda demoraram a reagir, contudo, aos poucos, foram sustendo o ataque dos romanos e procurando criar perigo na frente.

Aos 31 minutos, Taremi caiu na área, o árbitro numa primeira análise mostrou amarelo ao iraniano do F. C. Porto por simulação, mas depois o VAR viu que o avançado sofreu um toque antes de cair e o lance foi revertido e assinalado o penálti. E na hora de atirar à baliza, Taremi não perdoou e empatou.

Até ao intervalo, o jogo manteve-se com um ritmo elevado, com os italianos na procura do golo, mas com os dragões a irem aliviando o perigo até à pausa.