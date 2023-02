Empate entre candidatos a norte e novo líder na Série B da Liga 3

JN Hoje às 21:04 Facebook

Sanjoanense e Lank Vilaverdense empataram na Série A, enquanto a União de Leiria recuperou a liderança da Série B, após derrotar o anterior comandante, Amora, por 2-0.

Na Série A, Sanjoanense e Lank Vilaverdense empataram a uma bola, num jogo que valeu, sobretudo, pela primeira parte.

Os forasteiros, que somaram o terceiro jogo seguido sem ganhar no campeonato, marcaram primeiro, num remate de longe de Rúben Marques.

Porém, o conjunto de São João da Madeira igualou ainda na primeira parte, por João Ricardo, com um belo golpe de cabeça.

A Série B é, agora, comandada pela União de Leiria, após o triunfo caseiro diante do anterior líder, Amora, por 2-0. Jair foi a figura da partida, ao assinar o 1-0 e ao sofrer a falta que resultou na grande penalidade que deu origem ao segundo golo leiriense, da autoria de Sérgio Ribeiro.

Num jogo em que ficou reduzido a dez elementos a partir do minuto 5, por expulsão de Gonçalo Maria, o Belenenses derrotou o Sporting B por 1-0. Flavinho, aos 88 minutos, apontou o único golo do encontro, depois de os leões terem acertado na barra, por Diogo Abreu, a meio do segundo tempo.

Pelo mesmo resultado, o Caldas levou de vencida a Académica, no Campo da Mata. O jogo foi decidido por Henrique Henriques, que marcou à passagem do primeiro quarto de hora.

Em Oliveira do Hospital, a equipa da casa deu a volta ao Vitória de Setúbal (3-1), que se adiantou bem cedo no marcador, por Camilo, ao minuto 8.

Os oliveirenses deram a volta em poucos minutos, com um bis de Rui Batalha, e selaram o resultado na reta final da partida, graças a um golo de Daffé.