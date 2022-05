Empate na Libertadores em duelo de treinadores portugueses

JN/Agências Hoje às 11:30 Facebook

O Flamengo, de Paulo Sousa, e o Talleres, de Pedro Caixinha, empataram, na quarta-feira, 2-2 em jogo da quarta jornada do grupo H da Taça dos Libertadores de futebol, e mantêm-se na corrida aos oitavos de final.

No encontro entre dois treinadores portugueses, a equipa argentina, a jogar em casa, esteve por duas vezes em vantagem, mas os brasileiros conseguiram reentrar no jogo na segunda parte.

Um autogolo de Willian Arão deu vantagem ao Talleres, aos 34 minutos, mas De Arrascaeta, aos 50, igualou, antes de Michel Santos recolocar os argentinos na frente, aos 57. O novo golo do empate do "Mengão" surgiu a partir do banco. Paulo Sousa optou pela entrada de Pedro, aos 68 minutos, com o avançado a fazer o 2-2 um minuto depois, após assistência de Gabriel Barbosa.

A duas jornadas do final da fase de grupos, o empate mantém o Flamengo, vice-campeão da Libertadores, na frente do grupo H, agora com 10 pontos, seguido do Talleres, com sete, da Universidad Católica, com quatro, e do Sporting Cristal, com um.

Ainda na quarta-feira, o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou sem golos na visita aos colombianos do Deportivo Cali, num jogo com duas grandes penalidades desperdiçadas.

O ex-sportinguista Téo Gutiérrez falhou da marca dos 11 metros para o Deportivo Cali, aos 67 minutos, e na equipa de Vítor Pereira foi Fábio Santos a desperdiçar, aos 84 minutos, aquele que podia ter sido o golo do triunfo, atirando por cima da barra.

O Corinthians lidera o grupo E, com sete pontos, seguido do Boca Juniors, com seis, do Deportivo Cali, com cinco, e do Always Ready, com quatro. As quatro equipas têm a qualificação ainda em aberto.

No grupo D, o Independiente del Valle, de Renato Paiva, perdeu na visita aos colombianos do Tolima, por 1-0, graças a um golo de Ibarguen, aos 88 minutos, e caiu para a terceira posição.

Na frente do grupo está o campeão brasileiro Atlético Mineiro, com oito pontos, seguido do Deportes Tolima, com sete, do Independiente del Valle, com cinco, enquanto o América Mineiro é quarto e último, com um ponto.