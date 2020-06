JN Hoje às 21:39, atualizado às 21:46 Facebook

O Vitória de Guimarães e o Moreirense empataram a uma bola, esta sexta-feira, no dérbi minhoto da 27.ª jornada da Liga.

A jogarem no Dom Afonso Henriques, os vitorianos colocaram-se em vantagem aos 34 minutos, por Pêpê, na sequência de um penálti. No segundo tempo (53 minutos), Gabrielzinho fez a igualdade para o conjunto de Moreira de Cónegos.

Ao somar o terceiro empate consecutivo após a retoma da Liga, os conquistadores ocupam o sétimo lugar, com 40 pontos, enquanto o Moreirense, que perder com o Rio Ave na ronda anterior, é 10.º posicionado, com 34.

Veja o resumo do V. Guimarães-Moreirense: