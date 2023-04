Empate no Roma-Milan com golos nos descontos

JN Hoje às 19:37, atualizado às 20:00 Facebook

Equipa de Mourinho adiantou-se no marcador aos 90+4, mas permitiu a igualdade aos 90+7.

Foi de forma dramática que Roma e Milan empataram este sábado no Estádio Olímpico da capital italiana (1-1), num dos jogos de maior cartaz da 32.ª jornada da Série. Depois de uma partida muito equilibrada, os romanos ganharam vantagem nos descontos com um golo do inglês Abraham, mas os milaneses ainda foram a tempo de igualar, por intermédio do belga Saelemakers.

Rui Patrício foi titular na baliza romana e ficou mal na fotografia do golo dos "rossoneri". Rafael Leão também esteve em campo a inteiro na equipa de Milão.

Com este resultado, as duas equipas continuam empatadas na tabela, com 57 pontos e a mesma diferença de golos, sendo que o Milan está em quarto por ter mais golos marcados. A Roma é quinta, mas segue na luta pelo acesso à Champions, reservado aos quatro primeiros, que também inclui a Lazio (segunda classificada), a Juventus (terceira) e o Inter (sexto).

A Liga italiana pode ver o Nápoles sagrar-se campeão já amanhã, domingo, 33 anos depois do último titulo, caso vença em casa a Salernitana e a Lazio não ganhe ao Inter em San Siro.