Alvinegros aguentam nulo e ficam a representar o Algarve na Liga. Minhotos poupam sem stress.

O Portimonense garantiu o objetivo da permanência na Liga, ao conseguir pontuar na receção ao Braga, resultado que já servia à equipa algarvia.

Com o quarto lugar certo, os minhotos cumpriram calendário, gerindo os recursos, a pensar na disputa da final da Taça de Portugal, domingo, com o Benfica.

O Braga teve oito alterações no onze, com destaque para a estreia do central Guilherme Soares, dos sub-23 arsenalistas, sendo que, num jogo com poucas oportunidades, a equipa de Carlos Carvalhal, sobretudo na segunda parte, ainda tentou chegar à vitória, mas não foi capaz de marcar.

Num encontro equilibrado, houve também igualdade nas jogadas polémicas nas áreas, que o árbitro não considerou penálti. A mão de Willyan (14) pareceu intencional, mas, no lado contrário, ficaram igualmente dúvidas num desvio com a mão de André Horta (58).

Com o aproximar do final da partida, o Portimonense agarrou-se literalmente ao empate e acabou a festejar. Face à descida do Farense, os "marafados" voltam a ser o únicos representantes da região na Liga.

