Empates na série A e dupla chega-se à frente na série B

A série A registou empates nos três jogos disputados esta tarde. Mais a sul, na série B, o Sporting B e o Fontinhas venceram e igualaram o Caldas no topo da tabela classificativa.

A 5.ª jornada da série A da Liga 3 arrancou com um duelo intenso entre as equipas B de Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, que terminou com uma igualdade a dois golos.

Os bracarenses estiveram por duas vezes na frente do marcador, com golos de Zé Pedro e Yan Said, mas permitiram a recuperação dos vimaranenses em ambas as situações. Gonçalo Nogueira e Jason Bahamboula apontaram os tentos dos vitorianos. No tempo de compensação, as duas equipas acertaram no ferro da baliza adversária, por Jonathan Mutombo e Mathys.

Na liderança da série A seguem Lank Vilaverdense e Varzim, que empataram nesta tarde. A equipa de Vila Verde entrou a perder em Felgueiras, marcou Paulité, mas igualou de pronto, por Miguel Pereira, tendo o 1-1 perdurado até final. Quanto aos poveiros não saíram do nulo na casa da Sanjoanense.

Na série B, o Sporting B e o Fontinhas igualaram o Caldas no topo da tabela. Os leões venceram na receção ao Real por 1-0. Diogo Abreu, servido por Mateus Fernandes, apontou o único golo do jogo, aos 72 minutos.

Quanto ao Fontinhas triunfou, por 2-1, na receção à Académica, num jogo decidido com um "bis" de Prince. David Caiado reduziu para a "briosa", de grande penalidade, no tempo de compensação.

Com golos de Nuno Pereira e Diogo Martins, o Amora ganhou no reduto do Oliveira do Hospital (2-0), enquanto o Vitória de Setúbal ganhou, no Algarve, ao Moncarapachense por 2-1. Um autogolo deu vantagem aos sadinos, mas Ebah Viegas repôs a igualdade de pronto. Já perto do intervalo, Lucas Oliveira apontou o tento que valeu o triunfo aos vitorianos.