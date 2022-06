Empresa portuguesa constrói metade da cobertura do estádio do Real Madrid

Martifer ganha obra no recinto dos campeões europeus de futebol. Grupo luso já teve papel relevante no Euro2004.

A Martifer Metallic Constructions, empresa de Oliveira de Frades, vai assegurar a construção de metade da cobertura do Estádio Santiago Bernabéu, a histórica casa do Real Madrid, revela o jornal "Negócios", nesta terça-feira.

A companhia com sede no distrito de Viseu, vocacionada para a área da construção, ganhou o contrato para a execução e montagem de 2 200 módulos para a cobertura Sul e Oeste do futuro Estádio Santiago Bernabéu, ficando os restantes 50% da cobertura do recinto a cargo da empresa espanhola Proinller.

O grupo português não revelou o valor do contrato, que surge no âmbito das grandes transformações em curso no Santiago Bernabéu, que envolvem um investimento total de 800 a 900 milhões de euros. O recinto, inaugurado em 1947 e que no próximo dia 14 de dezembro completa 75 anos, terá capacidade para 85 mil pessoas.

A cobertura móvel permitirá a otimização da entrada de luz solar no estádio e a adaptação do espaço interior a diferentes tipos de eventos e condições climatéricas. Florentino Pérez, presidente dos atuais campeões europeus de futebol, já disse que o objetivo do Real Madrid é transformar a histórica infraestrutura no "melhor estádio do Mundo", permitindo "a melhoria da imagem, marca e cidade".

No caso concreto da empreitada a cargo da Martifer, a obra teve início em abril deste ano e tem conclusão prevista para o final de 2023. O grupo luso terá como cliente a construtora FCC, sendo que o projeto de arquitetura está a cargo do gabinete GMP.

"Encaramos cada projeto como um novo desafio e com a nossa capacidade de construção e inovação ultrapassamos todas as barreiras", pode ler-se no site oficial da empresa.

PUB

Em atividade desde 1990 em Oliveira de Frades, onde a empresa foi fundada por dois irmãos, Carlos e Jorge Martins, em conjunto com António Bastos Pereira, a Martifer atua no setor das estruturas metálicas e emprega cerca de 1400 pessoas.

Aquando do Euro2004, este grupo português já teve uma participação importante, na construção dos estádios que surgiram a propósito da competição europeia de seleções, destacando-se os contributos operados nos três maiores recintos do país: Luz, Dragão e Alvalade.

De momento e além da obra na capital espanhola, a empresa de Oliveira de Frades tem em curso diversos trabalhos, ao nível da construção metálica, no Aeroporto Marselha-Provence (França) e na Gare de Mons (Bélgica). Em termos desportivos está também a operar no Estádio Félix Houphouet Boigny, em Abidjan, na Costa do Marfim. Em Portugal tem em desenvolvimento a "Infinity Tower", em Lisboa.