Empresário de Cavani reuniu-se com Vieira em Portugal

A imprensa uruguaia avançou esta quinta-feira que o agente do avançado Edinson Cavani esteve reunido em Portugal com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

Numa publicação na rede social Instagram, o jornalista uruguaio Sebastián Giovanelli escreveu que a reunião entre Walter Guglielmone e o presidente das águias "foi muito boa".

"O irmão e empresário de Cavani permanecerá alguns dias mais em Portugal. Hoje não é descabido pensar no Edi em terras portuguesas. Será?", continua Giovanelli.

Saliente-se que Cavani, de 33 anos, terminou o vínculo com os franceses do Paris Saint-Germain e é um jogador livre, havendo vários clubes interessados em contratá-lo.