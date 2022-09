Empresário de ex-Benfica agredido pelo presidente do Rayo Vallecano

Agressões surgiram após uma reunião para a transferência de Raúl De Tomás.

Raúl Martín Presa terá agredido o empresário de Raúl De Tomás, antigo avançado do Benfica, após uma reunião na passada quinta-feira, dia do fecho do mercado de transferências.

Segundo a Cadena Ser, as duas partes reuniram-se para discutir uma possível transferência para o Rayo Vallecano. Sem sucesso, o presidente do clube espanhol terá agredido o empresário do futebolista, que sofreu ferimentos leves. O próprio aguarda pelos resultados dos exames médicos para formalizar uam queixa nas autoridades.