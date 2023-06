Empresário de Rafa revela: "O Benfica sabe muito bem o que ele quer"

Rui Almeida Santos Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A um ano de terminar contrato com o Benfica, Rafa "quer ver o seu futuro salvaguardo", revelou o seu empresário, António Araújo, em declarações à rádio "Antena 1".

António Araújo, empresário de Rafa, foi perentório quando questionado sobre o futuro do avançado. "É o Benfica que vai ter de o decidir e perceber se tem condições para validar a vontade do jogador ou não", sublinha, em declarações à rádio "Antena 1", lembrando que o avançado tem ainda mais um ano de contrato com as águias.

Aos 30 anos, o atacante exibiu-se a um bom nível na última temporada, na qual marcou 14 golos e fez nove assistências, números que terão reacendido o interesse de alguns clubes com maior poder financeiro.

PUB

"O Rafa tem 30 anos e que quer ver o seu futuro salvaguardado. Como é que ele vai conseguir isso? Procurando um bom contrato que lhe dê garantias para o futuro de vida", reforçou António Araújo, acrescentando que "os responsáveis do clube sabem muito bem o que ele quer".

Rafa chegou ao Benfica em 2016, oriundo do Sporting de Braga, num negócio que envolveu valores superiores a 16 milhões de euros. A cláusula de rescisão inscrita no seu contrato com as águias, que expira em 2024, é de 80 milhões de euros.