Empresário de Ugarte considera saída no final da época "quase certa"

Rui Almeida Santos Hoje às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Chijane, empresário de Manuel Ugarte, revelou ao jornal "O Jogo" que o médio uruguaio deve deixar o Sporting no final desta temporada.

"É quase certo que não fica, é seguro que vai sair". Citado pelo jornal "O Jogo", Jorge Chijane revelou que o futuro próximo de Manuel Ugarte não deve passar pelo Sporting.

Sem avançar possíveis destinos para o jogador, o agente apenas adiantou que há "várias hipóteses em cima da mesa", num processo que será conduzido por Jorge Mendes.

PUB

O médio, de 22 anos, internacional pelo Uruguai, é um dos atletas com mais pretendentes do plantel leonino e deverá abandonar Alvalade no próximo verão.

Esta época, Ugarte participou em 45 partidas com a camisola do Sporting, entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões e Liga Europa.

No final de 2022, esteve no Mundial do Catar ao serviço da seleção "alviceleste", não tendo, no entanto, participado em qualquer jogo.

Os leões são detentores de 70% do passe do uruguaio, com o clube uruguaio Fénix a deter 20% e o Famalicão os restantes 10%. A SAD verde e branca investiu 10,5 milhões de euros em Ugarte e fixou em 60 milhões de euros a cláusula de rescisão num contrato que expira em 2027.