Empresário garante convite do Benfica a Shevchenko

Iex Velikikh, empresário de Andriy Shevchenko, garantiu nesta segunda-feira, que o treinador ucraniano tem em mãos uma proposta do Benfica.

"Ele precisa neste momento de um período de pausa que não pode ser adiado. Mas deve considerar a oferta do Benfica, que já foi discutida anteriormente", referiu, em declarações ao canal ucraniano Oll TV.

Rui Costa, presidente do Benfica, e o antigo avançado foram colegas no Milan, entre 2001 e 2006. Shevchenko, de 45 anos, foi selecionador da Ucrânia durante seis temporadas antes de assinar pelo Génova, em novembro. Acabou por ser despedido, no último sábado, devido a falta de resultados. O seu futuro como técnico está em aberto