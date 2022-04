Mino Raiola está vivo, ao contrário dos relatos

JN/Agências Hoje às 13:02, atualizado às 14:01 Facebook

Dado como falecido pela imprensa internacional, afinal Mino Raiola está vivo, de acordo com uma publicação no Twitter do próprio.

O italiano, que representa jogadores da elite mundial, como Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland e Paul Pogba, tem lutado contra uma doença nos últimos meses, mas ao seu estilo polémico mostrou que está bem vivo, aos 54 anos.

"Estado atual de saúde para quem está curioso: chateado porque pela segunda vez em quatro meses me declararam como morto. Parece que tenho a capacidade de ressuscitar", escreveu Mino Raiola no Twitter.

A agência noticiosa ANSA, que tinha noticiado o falecimento do agente de futebol, publicou as declarações do médico que acompanha Raiola a dar conta do estado grave do empresário, revelando que está "a lutar pela vida", depois de o hospital onde está a ser tratado ter desmentido as notícias da morte.

Raiola tem estado envolvido em grandes negócios do futebol mundial, como o processo que levou à separação de Gianluigi Donnarumma com o AC Milan, tendo o guarda-redes acabado no PSG.

O primeiro grande negócio, em que o italiano esteve envolvido, foi a transferência do checo Pavel Nedved , do Sparta de Praga para a Lazio, na temporada 1996/97.