Empresário que agrediu jornalista viu jogo a convite do Moreirense

A tensão do final do Moreirense-F. C. Porto teve continuidade fora do estádio, com um incidente entre o empresário de jogadores Pedro Pinho e um repórter de imagem da TVI, Francisco Ferreira, que se queixa de agressão.

A Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito ao sucedido, na sequência de uma queixa-crime da estação televisiva, que nem seria necessária para a entrada em ação da PGR, tendo em conta as imagens dos acontecimentos, que configuram a possível existência de um crime público.

Segundo o JN apurou, junto de fonte do F. C. Porto, Pedro Pinho assistiu ao jogo no estádio a convite do Moreirense, algo que já foi confirmado pelo líder do clube minhoto, Vítor Magalhães. No entanto, o empresário, que é uma pessoa próxima da SAD portista e de Pinto da Costa, esteve sempre junto da estrutura azul e branca nos minutos que se seguiram ao final da partida.