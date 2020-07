Emprestado Baraye foi liberado pelo Gil Vicente e já regressou ao Parma

Hoje às 18:09 Facebook

O avançado senegalês Yves Baraye terminou esta semana o período de empréstimo ao Gil Vicente e regressou aos italianos do Parma.

O extremo, de 28 anos, apontou três golos em 28 encontros pela formação de Barcelos, onde chegou em agosto de 2019, e iria cumprir um encontro de castigo na receção ao Paços de Ferreira, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no domingo, quando os minhotos perderam na deslocação ao terreno do Belenenses SAD (1-0).

A estrutura entendeu libertar antecipadamente Yves Baraye de todos os compromissos e o atleta regressou a Itália em definitivo, sendo a terceira saída confirmada pelos galos, após os regressos do defesa Arthur Henrique e do avançado Zakaria Naidji aos brasileiros do Ferroviária e aos argelinos do AC Paradou, respetivamente, a 10 de julho.