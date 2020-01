Emprestados Matheus Pereira e Misic podem render 12,5 milhões ao Sporting

Hoje às 14:31 Facebook

O mercado de inverno poderá sorrir ao Sporting, com a venda dos emprestados Matheus Pereira e Misic, cedidos ao West Bromwich e ao PAOK, respetivamente. Ambas as equipas informaram a direção leonina da vontade de acionar a opção de compra dos jogadores.

O rendimento de Matheus Pereira, emprestado ao West Bromwich Albion (Inglaterra), e de Josip Misic (PAOK) tem agradado os representantes das equipas em questão, que já informaram o Sporting do desejo de acionar a opção de compra para contratarem os jogadores em definitivo.

Slaven Bilic, treinador da equipa inglesa onde atua Matheus Pereira, está rendido ao extremo brasileiro, que já leva 14 assistências e cinco golos em 24 jogos pelo West Bromwich, e garantiu que o clube irá desembolsar 10 milhões de euros para garantir o passe do jogador. Matheus Pereira fez a formação nos leões, no entanto, nunca singrou na equipa principal, contando apenas com 27 jogos.

Josip Misic está igualmente a receber boas indicações na Grécia e o PAOK já demonstrou o desejo de contratar o médio croata pelo valor da opção de compra: 2,5 milhões de euros.

Ao confirmarem-se estas contratações, o Sporting encaixará 12,5 milhões com os dois emprestados.