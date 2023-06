Empréstimo de Fatawu está em cima da mesa

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:00 Facebook

Estrutura considera que o extremo ganês precisa ganhar minutos

A equipa técnica leonina, liderada por Ruben Amorim, considera libertar o extremo ganês para um empréstimo, sabe o JN, de forma a acelerar o desenvolvimento do jovem, de 19 anos, contratado ao Dreams F.C., do Gana, por 1,3 milhões de euros.

Fatawu Issahaku foi utilizado, maioritariamente, na equipa B, mas mereceu algumas oportunidades na equipa principal, onde acumulou, na época finda, 12 jogos, com especial destaque para a titularidade concedida por Ruben Amorim na derrota, por 2-1, no jogo da primeira volta do campeonato frente ao F.C.Porto. Nessa partida, o internacional ganês não foi particularmente feliz, tendo demonstrado algumas dificuldades defensivas, e foi substituído, ao intervalo, por Nuno Santos.