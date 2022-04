Empréstimo obrigacionista foi "operação de grande sucesso", diz F. C. Porto

JN Hoje às 18:58 Facebook

Os dragões não só atingiram o objetivo de alcançar os 25 milhões de euros em novas obrigações, como a procura foi superada em 22 milhões.

O F. C. Porto revelou, esta segunda-feira, os resultados do mais recente empréstimo obrigacionista, com Fernando Gomes, administrador da SAD, a salientar "uma operação de grande sucesso".

De acordo com um comunicado do clube, e segundo dados revelados pela Euronext, "foram atingidos os objetivos de alcançar 25 milhões de euros em novas obrigações e o mesmo montante numa inédita operação de troca de títulos do empréstimo que vence em novembro de 2023". A nota salienta ainda o "facto de a procura ter superado a oferta em cerca de 22 milhões de euros".

"Estávamos algo apreensivos inicialmente porque foi a primeira vez que lançámos um empréstimo obrigacionista com direito a troca de obrigações de um antigo empréstimo por outro novo. A primeira parte foi um sucesso, já que atingimos o valor que queríamos e minimizámos o impacto do novo empréstimo obrigacionista de 65 para 40 milhões. A segunda parte era conseguir um reforço de tesouraria na ordem dos 15 milhões, podendo chegar a 25, o que aconteceu. Este empréstimo atinge, por isso, o valor que pretendíamos de 50 milhões e congratulamo-nos por uma operação de mercado de capitais com sucesso recorrendo aos pequenos investidores. São eles a essência do sucesso dos empréstimos obrigacionistas do F. C. Porto", disse Fernando Gomes, através do site oficial do clube.