Empréstimos dominam penúltimo dia da janela de transferências

No dia mesmo dia em que oficializaram a contratação do internacional português Bruno Fernandes por cinco anos a troco de 55 milhões de euros, os ingleses do Manchester United anunciaram o empréstimo do defesa Marcos Rojo ao Estudiantes de la Plata, a um dia do fecho do mercado de inverno.

O internacional argentino, de 29 anos, que representou o Sporting entre 2012 e 2014, regressa assim ao clube no qual se formou, depois de esta época apenas ter sido opção em nove jogos do Manchester United.

Tottenham: O defesa internacional inglês Danny Rose foi emprestado pelos "spurs", treinado pelo português José Mourinho, ao Newcastle até final da época. O lateral esquerdo, de 29 anos, foi relegado para segunda escolha desde que Mourinho assumiu o comando dos londrinos, em novembro, sendo que, recentemente, a imprensa inglesa deu conta de uma aparente discussão entre o jogador e o técnico luso. O internacional inglês chegou ao Tottenham em 2007, proveniente do Leeds, tendo passado também por Watford, Peterborough United, Bristol City e Sunderland, sempre por empréstimo dos londrinos.

Sheffield United: O internacional norueguês Sander Berge, que representava os belgas do Genk, assinou contrato até 2025 com os ingleses, que pagaram "uma verba recorde" pelo passe do médio. "O United voltou a pulverizar o recorde de transferências do clube, ao assegurar os serviços de um médio internacional norueguês altamente cotado, com um contrato de longa duração", escreveram os "blades" no site oficial.

Roma: A equipa orientada por Paulo Fonseca emprestou o capitão Alessandro Florenzi ao Valência até final da temporada. O internacional italiano, de 28 anos, médio de origem, mas que atuou como lateral-direito nos últimos anos, deixa a Roma após sete anos e meio e vai ter a primeira experiência fora de Itália. O clube valenciano anunciou também a contratação dos espanhóis Gonzalo Villar e Carles Pérez, ambos de 21 anos, que alinhavam no Elche e no Barcelona.

Nápoles: Os napolitanos aproveitaram a janela de transferências de inverno para começarem a preparar a época de 2020/21, tendo contratado, esta quinta-feira, o avançado Andrea Petagna, de 24 anos, que continuará ao serviço do SPAL, por empréstimo. O internacional italiano era jogador do Atalanta.

AC Milan: O avançado internacional polaco Krzysztof Piatek consumou a transferência dos italianos do AC Milan para o Hertha de Berlim. O ponta de lança, de 24 anos, deixa o emblema "rossonero" um ano depois de ter sido contratado ao Génova, também no mercado de inverno, então por 35 milhões de euros. Já o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, de 27 anos, foi emprestado até junho pelo emblema de Milão aos holandeses do PSV Eindhoven.

Dortmund: O espanhol Paco Alcácer vai regressar a Espanha para representar o Villarreal, após deixar os alemães do Borussia Dortmund. O ponta de lança internacional espanhol, de 26 anos, que em Espanha atuou no Valência, Getafe e FC Barcelona, do qual se transferiu em 2018/2019 para os germânicos, anotou um total de 26 golos ao serviço da equipa em que alinha o internacional português Raphael Guerreiro.

Rio Ave: Por Portugal, a novidade é a cedência de jogadores do emblema vila-condense a clubes da LigaPro. O Rio Ave emprestou o médio português Joca, de 24 anos, ao Leixões até ao final da temporada, e o avançado luso-francês Damien Furtado, de 22 anos, ao Casa Pia.

Aves: O último classificado da Liga inscreveu o extremo ganês Kelvin Boateng, de 19 anos, e o guarda-redes búlgaro Dimitar Sheytanov, de 20 anos. Ambos os jogadores atuaram na equipa de sub-23 do Aves e estão, agora, à disposição de Nuno Manta até ao final da temporada.

Varzim: Os poveiros também se reforçaram no mercado de inverno, com a chegada do defesa Trova Boni, 20 anos, do Burquina Faso, por empréstimo dos belgas do KV Mechelen, até ao final da época, tendo o Varzim assegurado a opção de compra.