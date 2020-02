Empréstimos marcam fecho do mercado de inverno

Hoje às 00:24 Facebook

A contratação de Dyego Sousa, pelo Benfica, foi a grande novidade do último dia de transferências do mercado de inverno em Portugal. Nas vendas, quem mais se destacou foi o V. Guimarães, com a venda de Tapsoba ao Leverkusen, por 18 milhões de euros.

Veja as mexidas nas equipas da Liga no último dia da janela de transferências de janeiro.

BENFICA

Entradas: Dyego Sousa (ex-Shenzhen FC), Yony Gonzalez (ex-Fluminense)

Saídas: nada a registar

SPORTING

Entradas: Francisco Geraldes (regresso de empréstimo, ex-AEK)

Saídas: nada a registar

BRAGA

Entradas: Abel Ruíz (ex-Barcelona B), Bruno Wilson (ex-Tondela, regresso de empréstimo)

Saídas: Murillo (empréstimo, Gijón) e Bruno Xadas (empréstimo, Marítimo)

V. GUIMARÃES

Entradas: Ouattara (empréstimo, ex-Lille), Matheus Mascarenhas (empréstimo, ex-Fluminense), Elias Abouchabaka (ex-Leipzig), Celton Biai (ex-Benfica), Yuri Tavares (ex-Benfica)

Saídas: Tapsoba (Bayer Leverkusen)

BOAVISTA

Entradas: nada a registar

Saídas: Rafael Costa (Damak FC)

RIO AVE

Entradas: nada a registar

Saídas: Gabrielzinho (empréstimo, Moreirense), Ronan David (empréstimo, Tondela)

BELENENSES SAD

Entradas: Nuno Pina (empréstimo, ex-Chievo) e Ricardo Ferreira (sem clube)

Saídas: nada a registar

MOREIRENSE

Entradas: Gabrielzinho (empréstimo, ex-Rio Ave)

Saídas: nada a registar

SANTA CLARA

Entradas: Diogo Salomão (ex-FCSB)

Saídas: nada a registar

MARÍTIMO

Entradas: Bruno Xadas (empréstimo, ex-Braga)

Saídas: Leandro Barrera (empréstimo, Mafra)

V. SETÚBAL

Entradas: Lucas Paes (ex- São Paulo) e Tòfol Montiel (empréstimo, ex-Fiorentina)

Saídas: nada a registar

TONDELA

Entradas: Ronan David (empréstimo, ex-Rio Ave)

Saídas: Ruben Castillo (empréstimo, Motagua) e Pedro Silva (HB Koge)

AVES

Entradas: Tshibola (ex-Waasland-Beveren), Pedro Delgado (ex-Shandong Luneng)

Saídas: Miguel Tavares (Penafiel) e Enzo Zidane (Almeria)

GIL VICENTE

Entradas: nada a registar

Saídas: Romário Baldé (empréstimo, Leixões)