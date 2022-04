Encantadores do golo só descansaram ao sétimo

Nuno A. Amaral Hoje às 00:25 Facebook

Dragões arrasam algarvios numa noite de gala e ficam a sete pontos do título. Taremi faturou três e Evanilson bisou. Pepe e Grujic estrearam-se a marcar.

A todo o gás, o F. C. Porto obteve a vitória mais gorda da época e parece caminhar a passos largos para um título que está agora à distância de mais sete pontos. A equipa de Sérgio Conceição não teve piedade do Portimonense e, com uma exibição de alto nível, fez sete golos, que podiam ter sido muitos mais.

Do lado algarvio, sem vários jogadores importantes devido a castigo, sobretudo na defesa, Paulo Sérgio decidiu poupar outros que estavam disponíveis, a pensar nas batalhas da permanência, e pôs-se a jeito para uma goleada que se consumou de forma natural.