Encontro da Liga 3 foi o terceiro com mais espetadores da jornada

André Bucho Ontem às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Encontro entre Vitória de Setúbal e União de Leiria, do terceiro escalão, foi apenas superado pelos jogos no Dragão e em Alvalade. Novo recorde de assistência da Liga 3.

A Liga 3 continua a dar cartas ao nível das assistências. Em jogo decisivo para o apuramento para o play-off de acesso à Liga 2, o Estádio do Bonfim contou com 14809 adeptos, a terceira maior assistência do fim de semana de futebol em Portugal e um novo máximo da competição, ultrapassando os 13274 adeptos no União de Leiria-Oliveirense.

O F.C. Porto-Vizela foi o encontro com maior afluência, 46830 espetadores, seguido pelo duelo entre Sporting e Gil Vicente, que contou com 25425 adeptos. Mas o top-10 de assistências desta jornada conta ainda com mais dois jogos da Liga 3: o Torreense-Vitória de Guimarães "B", com 4734 espetadores, e o Alverca-Felgueiras, com 3851 pessoas presentes.

O jogo mais visto da Liga 2 foi o Estrela da Amadora-Penafiel, que contou com 3908 espetadores.

Top-10 de espetadores do fim-de-semana de 30 de abril/1 de maio:

1. F.C. Porto-Vizela (Liga) - 46830

2. Sporting-Gil Vicente (Liga) - 25425

PUB

3. Vitória de Setúbal-União de Leiria (Liga 3) - 14089

4. Vitória de Guimarães - Santa Clara (Liga) - 13368

5. Marítimo-Benfica (Liga) - 9102

6. Torreense-Vitória de Guimarães "B" (Liga 3) - 4734

7. Famalicão-Estoril (Liga) - 4183

8. Estrela da Amadora-Penafiel (Liga 2) - 3908

9. Alverca-Felgueiras (Liga 3) - 3851

10. Varzim-Covilhã (Liga 2) - 3337