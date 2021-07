Encontro entre Juventus e Barcelona não vai ter adeptos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro entre Juventus e Barcelona, que poderá colocar Cristiano Ronaldo contra Messi novamente, não vai ter adeptos. A decisão foi tomada pelo governo da Catalunha, que recuou na possibilidade de permitir uma lotação de 20% do Camp Nou.

Com o aumento de casos de covid-19 em Espanha, o governo catalão recuou na decisão de permitir a entrada de 20% da lotação total do Camp Nou, estádio do Barcelona, para o encontro do troféu Joan Gamper, de pré-época. O clube não ficou agradado com este desfecho porque já tinha vendido bilhetes para os jogos das equipas masculinas e femininas, que tinham gerado cerca de 1.5 milhões de euros, valor importante para os cofres dos catalães, tendo em conta a atual situação financeira.

O Barcelona está a ponderar realizar as duas partidas no Estádio Johan Cruyff, ao lado do centro de treinos, que por norma alberga os encontros da equipa feminina e sub-19. Hipótese que, segundo explica o "Mundo Deportivo", se explica pelo facto de ser mais dispendioso abrir o Camp Nou para um jogo sem adeptos do que competir no outro estádio.

A partida entre Juventus e Barcelona poderia representar o reencontro de Ronaldo e Messi com os adeptos, depois da partida da Liga dos Campeões na época passada à porta fechada. No entanto, não seria garantido, já que o argentino ainda não assinou contrato com o emblema espanhol devido à complicada situação financeira do clube.