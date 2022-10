Endrick quebra recorde e Palmeiras pode ser campeão já esta quarta-feira

JN Hoje às 09:41 Facebook

Endrick tornou-se no mais jovem marcador do Palmeiras na vitória da equipa comandada por Abel Ferreira frente ao Athletico Paranaense. O "verdão" pode festejar a conquista do título brasileiro já esta quarta-feira.

O Palmeiras está cada vez mais perto de se sagrar campeão brasileiro. A equipa comandada pelo português Abel Ferreira derrotou o Athletico Paranaense por 3-1 e pode celebrar a conquista do título já hoje, se o Corinthians, de Vítor Pereira, e o Internacional não vencerem os respetivos compromissos na 34.ª jornada.

O triunfo do "verdão", que chegou ao intervalo em desvantagem mas deu a volta no segundo tempo, teve no jovem Endrick a grande figura.

A nova pérola do futebol brasileiro foi lançada por Abel Ferreira ao intervalo e marcou aos 71 minutos, consumando a reviravolta no marcador, depois de Gustavo Scarpa ter reposto a igualdade.

Segundo revela o jornal "Globo", o avançado, de apenas 16 anos e três meses de idade, tornou-se no mais jovem jogador a marcar pelo Palmeiras em jogos oficiais, superando Hector, detentor da anterior marca (16 anos e 11 meses de idade), que datava de 1916.

"Estamos a trabalhar com o Endrick há dois meses. Ele entrou muito bem. Parabéns ao Endrick, por marcar, e à nossa equipa", reagiu o treinador do Palmeiras, após o encontro.

Já Endrick sabe que ainda "há muito a melhorar" no seu jogo. "Este golo é fruto do meu trabalho, mas tenho que trabalhar mais para melhorar. Quero fazer as pessoas acreditarem em mim", revelou o jovem, ao canal do Casimiro, na rede social "Twitch".

O Palmeiras está muito perto de voltar a sagrar-se campeão brasileiro, quatro anos depois da última conquista do troféu.

Também esta madrugada, o Flamengo derrotou o Santos, por 3-2, e igualou, à condição, o Internacional no segundo lugar da tabela classificativa.