Enquanto companheiros festejam título, guarda-redes argentino apoia Mbappé

Depois do apito final do jogo entre a Argentina e a França, Mbappé não escondeu a frustração pela final perdida diante dos albicelestes.

É uma das imagens da noite de grande fair-play. A Argentina sagrou-se campeã do Mundo pela terceira vez depois de vencer a França nas grandes penalidades e, enquanto os jogadores sul-americanos faziam a festa, o guarda-redes Emiliano Martinez fez questão de apoiar Mbappé, que estava sentado no relvado.

O jogador francês de 23 anos marcou um hat-trick diante da Argentina e acabou por ser o melhor marcador do torneio, com sete golos, além de se ter tornado no maio jovem de sempre a marcar em duas finais de um Mundial.