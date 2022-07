Ensaio portista com boa nota e um tiro de Bernardo Folha

Nuno A. Amaral Hoje às 00:07 Facebook

Vitória do F. C. Porto sobre o Bristol Rovers, num jogo-treino no Algarve (3-0). Médio destacou-se com um golo de belo efeito.

O primeiro jogo de preparação do estágio que os dragões estão a realizar no Algarve teve, este sábado, o Bristol Rovers, da League One (terceiro escalão do futebol inglês), como adversário e terminou com um triunfo portista, por 3-0. Francisco Conceição abriu o marcador, na primeira parte, e o resultado ficou selado na segunda, com golos de Bernardo Folha e Galeno.

O lance do 2-0, da autoria do médio que na época passada jogou nos sub-19 e no F. C. Porto B, foi o momento alto da partida: Bernardo recuperou a bola a meio-campo, conduziu-a sem oposição até à entrada da área adversária e desferiu um remate potente que só parou nas redes inglesas.