Entrada aos 89 minutos tira Fatawu da Youth League

Embora tenha sido um marco na carreira do jovem extremo leonino, a entrada de Fatawu no encontro da Liga Europa, contra o Arsenal, tira ao jovem ganês a possibilidade de continuar a representar o Sporting na Youth League

Na semana passada Fatawu foi chamado a jogo, tendo brilhado no encontro dos oitavos de final com o Ajax (5-1), ao assinar um hat-trick. Além do extremo também outros leões da equipa principal foram utilizados - como Mateus Fernandes ou Tomás Esteves - mas o ganês não voltará a jogar nessa competição, em 2022/23.

Ontem, entrou aos 89 minutos, para o lugar de Marcus Edwards, o que significa a terceira participação em competições seniores da UEFA, esta temporada, ficando proibido de voltar a representar a equipa jovem que vai disputar os quartos de final com o Liverpool, no próximo dia 14.

Tudo porque os regulamentos da prova ditam que qualquer jogador que participe em três jogos, numa das três competições da UEFA (Champions, Liga Europa e Liga Conferência), fica impedido de voltar a ser utilizado na Youth League.

Os poucos minutos na partida contra o Arsenal representaram precisamente o terceiro encontro de Fatawu ao mais alto nível europeu, depois de ter sido utilizado contra o Marselha e o Tottenham, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Assim, os jovens leões perdem um "reforço" de peso para o que resta na tentativa da inédita conquista da Youth League.