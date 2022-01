Entrar nos eixos pela cabeça de Riccieli

José Pedro Gomes Hoje às 21:10 Facebook

Famalicão festeja o primeiro triunfo caseiro na Liga 2021/2022, ao bater por 1-0 o Belenenses SAD, que se afunda mais no último lugar.

À terceira foi de vez para o novo treinador dos minhotos Rui Pedro Silva, que conseguiu, esta quinta-feira, o primeiro triunfo (1-0) no comando da equipa ao bater o lanterna vermelha Belenenses SAD, numa partida decidida com um golo solitário de Riccieli, já no segundo tempo. Um sucesso importante para os famalicenses quebrarem a série de seis jogos consecutivos sem vencer, mas sobretudo para escaparem aos lugares de despromoção, onde o adversário se afundou ainda mais, agora que está concluída a primeira volta do campeonato.

Ainda assim, os lisboetas tiveram pleno controlo da etapa inicial do desafio, desenhando boas oportunidades para inaugurarem o marcador. Mas ao não terem pontaria afinada expuseram-se à reação do Famalicão após o intervalo. Os minhotos deixaram a postura inoperante no balneário, surgiram no reatamento com mais presença na área contrária e a criarem boas situações. Mas foi na sequência de um canto, à passagem da hora de jogo, que, num cabeceamento de Riccieli, conseguiram carimbar o primeiro triunfo caseiro nesta edição da Liga.