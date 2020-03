Entre a cozinha e o piano. A quarentena de Bernardo Silva

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Bernardo Silva fez, esta quinta-feira, questão de deixar uma mensagem positiva aos seguidores e partilhar como tem ocupado o tempo durante a quarentena. Melhoras as habilidades na cozinha e tocar piano têm sido algumas das escolhas do jogador português.

"Espero que estejam todos bem. Estou a fazer este vídeo para mandar uma mensagem positiva nestes tempos difíceis e, como muita gente perguntou, para vos mostrar um pouco de que tenho feito ultimamente. Estou a melhorar as minhas capacidades na cozinha e tenho a dizer-vos que estou a ficar cada vez melhor. Tenho visto Netflix e estado com a minha família, é uma boa oportunidade para isso. Também tenho aproveitado para aprender a tocar piano, o que não é muito fácil. Mas estou a melhorar. Em breve voltamo-nos a ver", partilhou o craque do Manchester City.