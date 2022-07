Entre o pleno dos azuis e brancos e o sonho dos beirões

F. C. Porto disputam a Supertaça em estádio talismã para os dragões, recordistas absolutos na competição.

Acabou a espera. Dois meses e oito dias depois do triunfo portista na final da Taça de Portugal, por 3-1, F. C. Porto e Tondela voltam hoje (20.45 horas, TVI) a medir forças de olho em mais um troféu, com os dragões a procurarem manter o registo 100% vitorioso nos jogos da Supertaça Cândido de Oliveira disputados no Estádio Municipal de Aveiro e os beirões, em estreia na competição, à procura de um sucesso que amenize a desilusão da descida à Liga 2.

Campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal 2021/22, o F. C. Porto procura manter o embalo do sucesso no arranque da nova temporada e, além do natural favoritismo pelo valor do plantel de Sérgio Conceição, também tem a história a seu favor. É, por larga margem, o clube mais bem sucedido na Supertaça - tem 22 títulos em 31 presenças, contra nove do Sporting, oito do Benfica, três do Boavista e um do V. Guimarães -, e Aveiro também tem sido um verdadeiro talismã para as cores azuis e brancas.