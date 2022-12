Entrega das Rosetas de Prata é "sinal de vitalidade" do F. C. Porto

JN Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa marcou presença na cerimónia realizada no Estádio do Dragão

Os sócios do F. C. Porto há 25 ou mais anos começaram, esta segunda-feira, a receber as Rosetas de Prata comemorativas do marco histórico que é celebrar um quarto de século como associados do clube da Invicta.

"Isto representa que as pessoas entraram para sócias do F. C. Porto para ficarem e espero que daqui a 25 anos estejam a receber a Roseta de 50 porque isto é a força do clube, é uma demonstração da vitalidade do clube", afirmou Pinto da Costa, presente na cerimónia realizada no Estádio do Dragão.

PUB

"A afluência das pessoas que quiseram mesmo vir cá é um bom sinal de identificação com o clube. Há milhares de pessoas a receber a roseta de 25 anos. Isso é uma prova de fidelidade. Muitas das pessoas a quem entreguei disseram-me que os filhos já são sócios e, por isso, vão estar aqui no futuro como os pais", acrescentou o presidente portista.

Para além de Pinto da Costa, marcaram igualmente presença várias outras figuras do clube azul e branco: os vice-presidentes Vítor Baía, Alípio Jorge e Paulo Mendes, o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Jorge Carvalho Guimarães, o vogal da Direção Luís Fernandes, o secretário da mesa da Assembleia Geral, Fernando Sardoeira Pinto, o provedor do sócio, Rodrigo Barros, e antigas glórias portistas, como João Pinto, Rui Barros, Domingos Paciência, Capucho e Maniche.