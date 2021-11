Entregava frigoríficos e agora marca na Champions

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:20 Facebook

Há bem pouco tempo Júnior Messias jogava futebol amador e tinha um segundo emprego para ajudar a pagar as contas. De degrau em degrau, conseguiu marcar, esta quarta-feira, num jogo da Liga dos Campeões.

Persistência, superação e talento são palavras que ajudam a definir a vida de Júnior Messias. O avançado brasileiro marcou na quarta-feira o único golo do AC Milan na deslocação ao Atlético de Madrid, relançando as contas do grupo B, onde se inclui o F. C. Porto.

Formado no Cruzeiro, saiu do Brasil com o irmão em 2011 para procurar em Itália uma vida melhor. Começou por trabalhar numa transportadora, onde entregava frigoríficos e outros eletrodomésticos, enquanto jogava no futebol amador, de forma a conseguir pagar as contas e praticar desporto. Foi subindo no futebol e há três anos representava o Gozzano, na quarta divisão italiana.

Em 2019/2020 foi transferido para o Crotone, então na segunda divisão e subiu na época seguinte à Serie A com a equipa da região de Calábria. Após uma temporada onde marcou nove golos e fez quatro assistências, chamou à atenção do AC Milan, clube histórico de Itália, que pagou 2,6 milhões de euros pelo empréstimo do avançado.

"Comecei a trabalhar e construir uma família, tudo aconteceu naturalmente. Comecei a jogar futebol em 2015 e subi a escada degrau a degrau", disse após o encontro frente ao Atlético de Madrid.

Em dez anos, passou de entregar frigoríficos para os grandes palcos na Liga dos Campeões, num percurso verdadeiramente inspirador.