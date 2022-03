Entrevista a Rúben Ribeiro: "A maior força da Turquia está no ataque"

Rúben Ribeiro joga no Hatayspor, diz que foi prejudicado pelo Sporting e traça o perfil do adversário de Portugal.

"Sou uma pessoa bem disposta, mesmo que não esteja numa fase de marcar golos ou de fazer assistências, continuo a ser uma pessoa feliz". A vida corre de feição a Rúben Ribeiro, antigo jogador de Rio Ave e Sporting, que atualmente representa o Hatayspor, sexto classificado da Liga turca. A boa disposição que o caracteriza marcou a conversa com o JN, na qual abordou as várias aventuras no futebol, o jogo entre Portugal e a Turquia, na quinta-feira, e a incerteza quanto ao fim da carreira.

Como tem sido a aventura na Turquia?