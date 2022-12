Enzo admite estar a viver momento de "imenso orgulho e felicidade" no Catar

Enzo Fernández, futebolista argentino do Benfica que, tal como Otamendi, integra a seleção das Pampas no Mundial 2022, fala em "sonho" ao serviço dos albicelestes, face ao apuramento da seleção sul-americana para a final do torneio.

"Finalistas. Que sonho, que imenso orgulho e felicidade por fazer parte deste grupo, de ser argentino. Vamos Argentina", pode ler-se, na mensagem do médio do Benfica, de 21 anos, nas redes sociais. O futebolista encarnado, a par de Nicolás Otamendi, integra a seleção da Argentina, qualificada para a final do Mundial 2022, que decorre no Catar, após a vitória (3-0), na noite desta terça-feira, frente à Croácia, na primeira meia-final da competição.

Enzo, que foi titular frente aos croatas, soma 443 minutos na competição, tendo já apontado um golo. Já o central Otamendi acumula 570 minutos (totalista), estatuto que só o guarda-redes Emiliano Martínez e o avançado Lionel Messi também ostentam.