Enzo apertado, Vitinha em França por valor recorde e Cancelo no Bayern

O Chelsea continua na perseguição ao médio argentino. O Marselha bateu a cláusula de Vitinha que ruma a França por 30 milhões e Cancelo troca a Inglaterra pela Alemanha.

Benfica: O Chelsea continua interessado em Enzo Fernández. Os clubes ainda não chegaram a acordo, porque o Benfica pretende receber 120 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão, de uma só vez. Enquanto os ingleses procuram pagar em parcelas. O médio argentino não foi convocado para o jogo com o Arouca, esta noite, sinal que as negociações estão em curso.

Braga: O goleador bracarense, Vitinha, está a caminho do Marselha. Depois de um bom início de época do artilheiro, os gauleses decidiram superar o valor da cláusula, pelo que o jovem ponta-de-lança, se deve despedir dos colegas e viajar ainda hoje para França. Segundo apurou o JN, o Marselha irá pagar 32 milhões de euros e o Braga fica com uma percentagem do passe. O clube francês superou o Southampton na corrida pelo jogador.

PUB

Sporting: Bellerín está na iminência de ser oficializado como jogador dos leões, vindo por empréstimo do Barcelona. O lateral espanhol, de 27 anos, é a escolha dos responsáveis do Sporting para colmatar a saída de Porro, transferido para o Tottenham por 47,5 milhões de euros. O jogador é aguardado em Lisboa para realizar exames médicos.

Paços de Ferreira: Depois de César Peixoto ter admitido o interesse em Paulo Bernardo, ao que tudo indica, o desejo vai ser concretizado. O jovem médio dos encarnados chega até ao final da temporada, por empréstimo, e é mais uma arma do Paços de Ferreira para atacar o objetivo da permanência na Liga.

Bayern Munique: João Cancelo foi oficializado como jogador do clube alemão, por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada. Ultimamente, o lateral direito internacional português não tinha sido muito utilizado pelo treinador Pep Guardiola e vê no Bayern Munique uma possibilidade de relançar a carreira. Cancelo já passou pelo Mónaco, Valência e pela Juventus.

Arsenal: Jorginho está perto de consumar um golpe de teatro em Londres ao trocar o Chelsea pelo rival Arsenal. Mikel Arteta terá sido uma voz presente nesta decisão surpreendente do italo-brasileiro.

Barcelona: os jornais espanhóis estão a avançar com a possibilidade de Sofyan Amrabat se poder juntar ainda hoje ao Barcelona, por empréstimo da Fiorentina. O marroquino que deu nas vistas no Mundial, faltou ao treino dos viola e está a forçar a saída para os blaugrana.

Nottingham Forest: Jonjo Shelvey completou os exames médicos no Nottingham Forest e a oficialização do acordo com o Newcastle é agora uma mera questão de horas.

Udinese: Florian Thauvin assina como jogador livre, vindo do Tigres do México. O jogador gaulês, que já foi a joia da formação do Marselha, prepara agora o regresso à Europa numa nova liga.

Leeds: O jovem internacional luso, Diogo Monteiro, de 18 anos, foi oficializado pelo Leeds. Vindo do Servette FC, o defesa sub-19 vai inicialmente integrar os sub-21 da formação inglesa.