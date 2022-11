Enzo e Diogo Costa são os talentos que podem render mais fora das "Big 5"

JN Hoje às 16:37 Facebook

Os três grandes dominam a lista dos jogadores mais valiosos, com menos de 25 anos, que atuam fora das "Big 5". O médio Enzo Fernández, do Benfica, lidera o ranking e Diogo Costa, guarda-redes do F. C. Porto, fecha o pódio, ao lado de Cody Gakpo, do PSV.

De acordo com o Observatório do Futebol (CIES), o médio internacional argentino Enzo Fernández, que atua no Benfica, é o jogador, com menos de 25 anos, mais valioso dos campeonatos fora das "Big 5", designação para o conjunto das ligas inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa.

O estudo, publicado esta segunda-feira, aponta um valor estimado de 61 milhões de euros para uma eventual transferência do jogador das águias, que deverá estar ao serviço da seleção argentina no Mundial do Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

Enzo Fernández está avaliado em 35 milhões de euros pelo sítio "Transfermarkt", especialista em questões de mercado, e tem contrato com o Benfica até 2027. A cláusula de rescisão é de 120 milhões de euros.

Logo a seguir surgem Diogo Costa, do F. C. Porto, e Cody Gakpo, do PSV, ambos avaliados em 58 milhões de euros. O guarda-redes dos dragões renovou, recentemente, até 2027 pelo campeão nacional, com a nova cláusula rescisória a fixar-se em 75 milhões de euros. O seu valor de mercado atual, para o "Transfermarkt", é de 35 milhões de euros.

O top 10 de jogadores mais valiosos, até 25 anos de idade, que atuam fora das "Big 5" contém mais quatro atletas que competem na Liga portuguesa.

Os sportinguistas Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves ocupam o quarto e o quinto lugar, respetivamente, com valores expectáveis de transferências de 51 e 49 milhões de euros, por esta ordem.

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, surge na nona posição (43 milhões de euros), sendo seguido pelo portista Evanilson (41 milhões de euros).

No top 100, que inclui jogadores de 15 ligas distintas, surgem ainda Francisco Trincão (30 milhões de euros), Manuel Ugarte (26 milhões de euros), Pedro Porro (23 milhões de euros) e Marcus Edwards (15 milhões de euros), do Sporting, Vitinha (24 milhões de euros) e Abel Ruiz (18 milhões de euros), do Sporting de Braga, Morato (22 milhões de euros) e António Silva (15 milhões de euros), do Benfica, e João Mário (20 milhões de euros) e Gabriel Veron (13 milhões de euros), do F. C. Porto.

Os valores estimados pelo CIES têm como base um modelo estatístico que contabiliza quase 5.000 transferências de futebolistas na última década.