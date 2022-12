Enzo Fernández avaliado em cerca de 80 milhões de euros

António M. Soares Hoje às 14:07 Facebook

Empresários acreditam que o campeão do Mundo argentino será ainda mais caro no verão. Rui Costa quer segurá-lo em janeiro.

A cotação de Enzo Fernández subiu em flecha com a conquista do Mundial pela Argentina e promete deixar os cofres da Luz bem recheados. "Valerá cerca de 80 milhões de euros, um pouco na linha da transferência de Camavinga para o Real Madrid, pelo menos", garantiu, ao JN, Christophe Mongai, agente francês do USM Group, com larga experiência no mercado internacional.

Rui Costa, presidente do Benfica, já veio garantir que não ia deixar sair o argentino nesta fase e os empresários contactados percebem as razões. "Os clubes têm menos dinheiro em janeiro e isso podia esmagar os valores, a menos que surja uma proposta de um grande clube inglês", apontou Mongai. "O valor da cláusula de rescisão [120 milhões de euros] dá uma ideia da briga que vão ter os clubes interessados, mas estamos a falar de um possível negócio acima dos 60 ou 70 milhões de euros", garantiu Luiz Henrique Pompeu, antigo empresário de Jackson Martínez.