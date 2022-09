Enzo Fernández cumpriu "sonho" e foi elogiado por Messi

André Bucho Hoje às 18:03 Facebook

Médio do Benfica estreou-se na seleção principal argentina na madrugada deste sábado e recebeu elogios do capitão Lionel Messi.

Em grande forma no Benfica, Enzo Fernández foi convocado por Scaloni para os compromissos da seleção da Argentina e estreou-se frente às Honduras, em encontro que terminou com vitória albiceleste por 3-0.

"Foi um sonho jogar com Messi. Gostei muito. É um grande grupo. Gostei muito do dia a dia", começou por explicar o médio, que foi elogiado pelo compatriota. "Enzo é um jogador com muita personalidade, com bom pé. São dois [Enzo Fernández e Thiago Almada] jogadores espectaculares", afirmou Lionel Messi.

Apesar da estreia na seleção, Enzo Fernández agradeceu ao Benfica. "Deu-me a oportunidade e estou a aproveitá-la ao máximo. Estou muito agradecido aos meus companheiros e à equipa técnica pelo que espaço que me deram" garantiu.

O centrocampista de 21 anos entrou aos 64 minutos e esteve no lance do terceiro golo.