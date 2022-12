Enzo Fernández: Da carta emocionada a Messi à ovação dos argentinos

Enzo Fernández está a brilhar no Catar e os "tubarões" apertam o cerco. Médio blindado com cláusula de 120 milhões

Há seis anos, Enzo Fernández era apenas um miúdo a escrever uma carta emocionada a Lionel Messi, pedindo ao astro argentino para não renunciar à seleção, após a derrota na final da Copa América. "Faz o que quiseres, Lionel. Mas, por favor, pensa em ficar. Ver-te a jogar com esta camisola é o maior orgulho do mundo", escreveu na altura. Hoje, com 21 anos, o médio não só pode jogar com o ídolo, que continuou a representar o país, como já sabe o que é deixar a Argentina rendida.

Depois do golaço marcado diante do México, o médio do Benfica foi titular ante a Polónia e não só conseguiu uma marca - com 21 anos e 317 dias, tornou-se no segundo jogador mais novo a ser titular pela seleção das pampas num Mundial, a seguir, precisamente, a Messi, que se estreou a titular frente à Holanda, em 2006, com 18 anos e 362 dias -, como ainda fez uma assistência. Saiu do Estádio 974 ovacionado pelos argentinos e os aplausos estenderam-se até às redações, que não pouparam elogios ao jovem médio

"A figura da noite em Doha. Foi responsável pelo passe certeiro que acabou com as dúvidas da equipa. Ofereceu fluidez e dinâmica na circulação da bola", pode ler-se no "Clarín", jornal argentino que lhe atribuiu a nota 9. Já o "Olé", depois de considerar que o jogador "sofreu no início com Lewandowski", vincou o "bom passe, sempre a quebrar linhas, mais vertical e seguro", e avaliou a exibição com nota 8.