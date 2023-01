Enzo Fernández de volta ao onze do Benfica diante do Varzim

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio do Varzim, o Varzim para os oitavos de final da Taça de Portugal. Enzo Fernández está de regresso ao onze dos encarnados.

Gilberto e Musa (ambos com síndrome gripal) e Rafa, lesionado, são baixas na equipa das águias. Do lado dos poveiros, Gustavo Souza e Joãozinho, com problemas físicos, não entram nas opções de Tiago Margarido.

Onze do Varzim: Ricardo; Tito, João Faria, Bonilla, Bruno Bernardo, Tovar, Paulo Moreira, Rúben Gonçalves, Léo Teixeira, João Vasco e Onyeka

PUB

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Lucas Veríssimo, Morato e Grimaldo; Aursnes e Enzo Fernández; Neres, Draxler e Chiquinho; Gonçalo Ramos.

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas e arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). O VAR será Bruno Esteves (Setúbal).