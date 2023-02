Enzo Fernández despede-se: "Levo o Benfica no meu coração"

O médio argentino Enzo Fernández, reforço de inverno do Chelsea, deixou mensagem de despedida do Benfica, nas redes sociais.

"Muito obrigado, Benfiquistas. Queria agradecer, juntamente com a minha família, por todo o carinho recebido nestes cinco meses. Sou grato a Deus por me ter dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo, onde aproveitei cada momento ao máximo e dei sempre o meu melhor", escreveu, nesta quarta-feira, Enzo Fernández, nas redes sociais, despedindo-se do Benfica.

"Que a imprensa não manche o que construímos juntos porque foi algo maravilhoso que eu nunca tinha imaginado", acrescentou o internacional argentino, novo reforço do Chelsea, de Inglaterra.

PUB

"Obrigado a todos os colaboradores que trabalham muito para tornar a instituição muito maior do que é. Obrigado aos meus colegas por me tratarem sempre da melhor forma e me fazerem sentir em casa. [Estou] Grato à direção do clube e principalmente a Roger Schmidt, a toda a equipa de trabalho pela confiança e respeito diário, fui muito feliz. OBRIGADO Benfica, levar-vos-ei sempre no meu coração", escreveu ainda o agora ex-jogador das águias.

Campeão mundial pela Argentina em 2022, num Mundial em que foi considerado o melhor jogador jovem, o médio protagonizou a principal novela no decorrer do mês de janeiro, que terminou numa espécie de contrarrelógio.

O Chelsea pagou a cláusula de rescisão de Enzo Fernández, cifrada em 120 milhões, valor que foi superado por um milhão.

Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, já de madrugada, por 121 milhões de euros. No entanto, no total, a SAD dos encarnados vai receber 81,6 milhões de euros.