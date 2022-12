Enzo Fernández é o melhor jovem, Mbappé bota de ouro: os premiados do Mundial

O jogador do Benfica Enzo Fernández foi, este domingo, considerado o melhor jogador jovem do Mundial o Catar. Já o francês Mbappé arrecadou o prémio de melhor marcador.

Terminado o Mundial - a Argentina sagrou-se a nova campeã do Mundo nas grandes penalidades, frente à França - também se destacaram os feitos individuais. Enzo Fernández, do Benfica, foi considerado o melhor jogador jovem (21 anos) e Lionel Messi voltou a destacar-se, ao arrecadar o prémio de melhor jogador do torneio, enquanto Emiliano Martínez foi o melhor guarda-redes.

Mbappé, que marcou um hat-trick na final, foi o único francês a ser destacado: com oito golos, o jogador do PSG levou a bota de ouro para casa, que premeia o melhor marcador.

Melhor jogador: Lionel Messi (PSG)

Melhor jogador jovem: Enzo Fernández Benfica)

Melhor guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Bota de Ouro: Mbappé (PSG)

A Argentina venceu, este domingo, nas grandes penalidades a França e venceu o Mundial 2022. Messi, com um bis, Mbappé, com um hat-trick, e Ángel Di María marcaram os golos num encontro em que o sul-americano do PSG atingiu o sonho. O jogo foi a penáltis depois de um empate (3-3).