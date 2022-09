Enzo Fernández e Otamendi em contrarrelógio

Enzo Fernández e Otamendi só devem estar às ordens do treinador Roger Schmidt na véspera do jogo entre os encarnados e o V. Guimarães, que se realiza no sábado, no Minho, no qual o líder da Liga procura a 14.ª vitória consecutiva.

Ao serviço da Argentina, os dois jogam na próxima madrugada diante da Jamaica, em Nova Jérsia (Estados Unidos), o que implica que, à partida, apenas vão chegar a Portugal na quinta-feira. Se forem titulares, arriscam-se a entrar em campo só com um treino.

Com as Honduras, no último sábado, Otamendi não foi utilizado, devido ao desgaste acumulado ao serviço das águias no arranque da época, mas deve ser opção inicial frente à Jamaica. Já Enzo Fernández estreou-se com a camisola albiceleste, entrou na segunda parte e mereceu elogios de Lionel Messi. Ao contrário do central, o médio não deverá integrar o onze, mas tudo aponta para que seja opção no decorrer do jogo.