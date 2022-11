Enzo Fernández e Otamendi na lista da Argentina liderada por Messi

JN/Agências Hoje às 16:05 Facebook

O defesa Nicolás Otamendi e o médio Enzo Fernández, do Benfica, foram, esta sexta-feira, chamados pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para participarem no Mundial2022 de futebol.

Otamendi, de 34 anos, vai participar pela terceira vez num Mundial, depois de 2010 e 2018, enquanto Enzo Fernández, de 21 anos, se vai estrear na competição, que se disputa no Catar, de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Numa lista encabeçada pelo avançado Lionel Messi, que vai disputar o seu último Mundial, destaque para a presença de Paulo Dybala, que se lesionou no início de outubro ao serviço da Roma.

Também na convocatória está o defesa Juan Foyt, que regressou na quarta-feira à competição no Villarreal, depois de se ter lesionado no início de setembro.

Uma das ausências nesta convocatória é Giovani Lo Celso, que se lesionou a poucos dias do anúncio da convocatória de Scaloni.

Em relação ao Mundial2022, apenas se mantêm na convocatória sete jogadores, o guarda-redes Franco Armani, os defesas Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico e Marcos Acuña (ex-Sporting), e os avançados Lionel Messi, Paulo Dybala e Ángel Di María (ex-Benfica).

Atual campeã sul-americana, a Argentina está integrada no Grupo C, juntamente com México, Polónia e Arábia Saudita.

A Argentina vai participar pela 18.ª vez num Mundial, que ganhou em 1978 e 1986, neste liderada por Diego Maradona, além de ter sido finalista em 1930, 1990 e 2014.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa, Ing), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal, Esp).

- Defesas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Esp), Cristian Romero (Tottenham, Ing), Nicolás Otamendi (Benfica, Por), Nicolás Tagliafico (Lyon, Fra), Gonzalo Montiel (Sevilha, Esp), Germán Pezzella (Betis, Esp), Lisandro Martínez (Manchester United, Ing), Marcos Acuña (Sevilha, Esp) e Juan Foyth (Villarreal, Esp).

- Médios: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, Esp), Leandro Paredes (Juventus, Ita), Guido Rodríguez (Betis, Esp), Alejandro 'Papu' Gómez (Sevilha, Esp), Alexis MacAllister (Brighton, Ing), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Ale) e Enzo Fernández (Benfica, Por).

- Avançados: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Fra), Lautaro Martínez (Inter Milão, Ita), Ángel Di María (Juventus, Ita), Joaquín Correa (Inter Milão, Ita), Nicolás González (Fiorentina, Ita), Julián Álvarez (Manchester City, Ing) e Paulo Dybala (Roma, Ita).