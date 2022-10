Enzo Fernández elogia "grupo espetacular" e aponta à vitória frente ao PSG

JN Hoje às 14:13 Facebook

Enzo Fernández nem quer ouvir falar noutro resultado que não a vitória no jogo com o PSG, de amanhã, a contar para a 3.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. "Empate? Queremos é ganhar. Vamos fazer o possível para o conseguir", prometeu o médio argentino.

Para vencer, os jogadores do Benfica terão de manter um nível de concentração elevado ao longo dos 90 minutos. "É o primordial. A atitude, a vontade e o acreditar em nós próprios. Formamos um grupo espetacular, a energia é muito boa. Faremos tudo para poder ganhar", referiu Enzo Fernández.

A vitória em Itália, diante da Juventus (2-1), na ronda anterior do grupo H, dá confiança para o embate com o PSG. "Fizemos um bom jogo em Turim e conseguimos três pontos muito importantes. Acredito que podemos fazê-lo de novo amanhã", atirou.

A nível individual, Enzo Fernández diz ter evoluído bastante no momento de recuperar a posse da bola. "Na posição que ocupo é necessário. Se cometo muitas faltas não sei, tento fazer o melhor e recuperar muitas bolas para a equipa poder jogar", analisou o argentino.

O Benfica defronta o PSG na quarta-feira para a 3.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões. A partida tem arranque marcado para as 20 horas, no Estádio da Luz.