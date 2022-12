Enzo Fernández entre os dez candidatos ao melhor golo no Catar

O médio do Benfica Enzo Fernández sagrou-se campeão do Mundo ao serviço da Argentina, conquistou o prémio de Melhor Jogador Jovem do Torneio e, agora, candidata-se ao melhor golo da prova que terminou no passado domingo. À votação vai o tento que marcou na vitória, por 2-0, sobre o México, na fase de grupos.

A FIFA lançou a votação, depois de escolher os dez finalistas, e além de Enzo Fernández, destaque para o brasileiro Richarlison, que é candidato ao prémio com dois golos diferentes, juntando-se a Al-Dawsari (Arábia Saudita), Gakpo (Países Baixos), Luis Chávez (México), Mbappé (França), Seung-Ho (Coreia do Sul), Neymar (Brasil), e ao ex-F. C. Porto Vincent Aboubakar (Camarões).

A votação está aberta até ao fim do dia de quinta-feira, sendo que o vencedor será anunciado na sexta-feira.

Para votar, basta aceder aqui ao site da FIFA.