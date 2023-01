Enzo Fernández está na Luz. Veja as imagens

Não convocado por Roger Schmidt para o encontro contra o Portimonense, Enzo Fernández publicou um vídeo nas redes sociais a assistir ao jogo.

Enzo Fernández tem estado no centro de uma polémica em relação a uma transferência para o Chelsea. O médio argentino falhou, no início da semana, a dois treinos, tem estado a forçar a saída do Benfica e, na passagem de ano, viajou para a Argentina sem autorização das águias. Agora, apesar de ter sido titular na jornada passada contra o Braga, Roger Schmidt não o convocou para a receção ao Portimonense.

Mesmo assim, Enzo está no Estádio da Luz a assistir ao encontro, tendo partilhado o momento nas redes sociais.

Veja as imagens: