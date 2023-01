Enzo Fernández falha jogo em Arouca por causa do Chelsea

Rui Farinha Hoje às 10:58 Facebook

Afundado na incerteza quanto à continuidade nos encarnados, neste último dia de mercado, Enzo Fernández vai falhar a deslocação a Arouca para tratar do futuro.

Ao que o JN apurou, Enzo Fernández não faz parte das escolhas de Roger Schmidt, treinador do Benfica, para o jogo desta noite em Arouca, a contar para o campeonato.

A ausência do jogador está relacionada com o processo negocial entre o Benfica e o Chelsea, pois o clube inglês tenta fechar até à meia-noite de hoje a transferência do internacional argentino. Mas os encarnados só aceitam o negócio se receberem 120 milhões de euros a pronto, o valor da cláusula de rescisão.

No arranque do ano civil, Enzo Fernández também falhou o jogo com o Portimonense, depois de ter ido passar o Ano Novo à Argentina e à revelia dos responsáveis encarnados.