Enzo Fernández falha treinos e força saída da Luz

Rui Farinha Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD faz ultimato ao médio, que está sob alçada disciplinar, para que regresse de imediato ao Seixal. Médio terá chegado a acordo com o Chelsea e, para já, mantém-se na Argentina.

A porta de saída dos encarnados está cada vez mais aberta para Enzo Fernández. Sem qualquer justificação, o médio, de 21 anos, faltou aos dois treinos agendados para ontem, infringindo o regulamento disciplinar do clube, e, o que JN apurou, as águias fizeram um ultimato para que o jogador regresse de imediato à Luz. O médio está a forçar a saída e, segundo o jornalista argentino Gastón Edul, já chegou a acordo salarial com o Chelsea, que pretende garantir a contratação até ao fim do mês. O emblema inglês não estará, no entanto, na disposição de pagar de uma vez só a cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros. Ao invés, pretende liquidá-la de forma faseada, plano que não agrada à SAD.

Após a derrota por 0-3 sofrida na sexta-feira frente ao Braga, no Minho, Enzo viajou para a Argentina com o objetivo de festejar a passagem de ano, contrariando o treinador Roger Schmidt, que na véspera garantiu que as regras eram iguais para todos no plantel, ou seja, viagens longas não eram autorizadas entre os jogos.